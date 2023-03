Metas climáticas no RS avançam, diz levantamento

O Rio Grande do Sul está entre os estados com maior pontuação em relação ao atingimento de metas relacionadas ao clima. É o que afirma o levantamento da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) divulgado na última semana.

Os dados são acompanhados por meio de uma ferramenta utilizada para o monitoramento dos compromissos climáticos estaduais, desenvolvida pela Câmara Técnica do Clima da Abema e chamada de Roadmap da Carta da Abema pelo Clima.

O Roadmap constitui um roteiro de ações e etapas para mensurar e orientar o avanço dos estados nos 17 compromissos da Carta da Abema, permitindo que os estados conheçam suas potencialidades e gargalos nos diferentes setores da agenda climática, e contribuindo com a troca de conhecimento e colaboração entre os governos estaduais.

"O resultado reforça o comprometimento do RS em relação aos compromissos climáticos assumidos. Nosso objetivo, enquanto Estado, é melhorarmos cada vez mais esses resultados, a fim de que possamos ser um exemplo para o País e para que possamos levar às futuras gerações um mundo melhor", destaca a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Segundo a assessora superiora da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Isa Osterkamp, esse alinhamento entre os estados "é fundamental para que todos estejam alinhados, saibam o que cada ente federativo está fazendo e qual a direção da Abema e do País na questão das mudanças climáticas.

Na Câmara Técnica do Clima é possível ter conhecimento das diretrizes e dos caminhos a serem seguidos para se cumprir as metas acordadas".

O monitoramento define cinco estágios de maturidade climática dos estados. O marco zero é o inicial, em que ainda não há determinado trabalho em relação ao clima. O iniciar é uma preparação, com levantamento de dados ou diagnóstico.

O consolidar, por sua vez, é a fase de definição de estratégias de atuação e de tarefas. O decolar é a execução da atividade principal proposta. Já o exemplar é o passo final, com resultados tangíveis.

O Rio Grande do Sul, de acordo com o relatório, está no quarto estágio, o decolar, junto com outros nove estados.