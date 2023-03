CPFL Soluções lança campanha ao longo de março

A CPFL Soluções, empresa do Grupo CPFL Energia, criou uma campanha para beneficiar o cliente jurídico com conta de energia elétrica a partir de R$ 5 mil por mês. O projeto tem como propósito celebrar o Dia do Consumidor, comemorado ontem.

Pela ação, o empresário que assinar contrato de migração para o Mercado Livre de Energia com a CPFL Soluções em março será beneficiado com economia de 30% na conta de energia nos três primeiros meses de contrato após migração e, depois, a economia passa para 15% todo mês.

"O Mercado Livre de energia já era uma realidade para grandes indústrias e, a partir de 2024, passa a ser possível também para pequenas empresas. Todos os clientes do Grupo A (alta e média tensão) poderão se beneficiar da economia gerada com essa modalidade na qual o empresário tem redução de custos, devido a possibilidade de escolher seu fornecedor de energia, podendo utilizar esta economia para outros investimentos no negócio.", afirma Lucas Zajd, diretor de Regulação e Inteligência de Mercado da CPFL Soluções.

Ao comprar energia da CPFL Soluções, o empresário passa a fazer parte do Mercado Livre de Energia e, caso opte pelo Economia Garantida, já garante à empresa 15% de desconto na conta de energia.