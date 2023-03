Serasa alerta a população sobre golpes na Semana do Consumidor

Jornal do Comércio

Data fixa no calendário dos lojistas de todo o Brasil, o Dia do Consumidor também chama atenção de possíveis criminosos, que se aproveitam do momento para aplicar golpes e divulgar sites falsos. Para alertar o consumidor, a ação Sempre Alerta, da Serasa,aponta cuidados para garantir a segurança nas compras online na data e Semana do Consumidor.