Confiança dos Empresários do Comércio em queda

A Fecomércio-RS, divulgou a edição de fevereiro do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC-RS). A pesquisa da CNC apontou um índice de confiança de 109,7 pontos, o que significou um recuo de 3,0% frente a janeiro de 2023 e uma queda de 3,9% na comparação interanual. Depois de ter atingido em novembro de 2022 o segundo maior valor da série histórica (131,3 pontos), a terceira retração consecutiva na margem consolida a trajetória de queda no ICEC e indica um processo de ajuste na confiança do Comércio em um nível mais baixo, mas que permanece no campo otimista (acima dos 100,0 pontos).

Entre seus três componentes, a Condição Atual voltou ao patamar pessimista (95,3 pontos) após cair 7,2% na comparação mensal - terceira retração consecutiva. Em relação a fevereiro de 2022, a queda foi de 4,0%. Na avaliação das Condições Atuais da Economia, 57,8% perceberam uma situação pior - era de 54,4% no mesmo período do ano passado. A trajetória do indicador da Condição Atual vem perdendo força, assim como o Índice de Investimentos., recuo de 4,8% ante janeiro de 2023, 105,2 pontos. Em relação a fevereiro de 2022 o índice variou -0,9%. Na Expectativa de Contratação, 58,4% esperavam algum aumento na força de trabalho. As Expectativas, por sua vez, reagiram na margem e atingiram 128,5 pontos; 1,8% ante janeiro de 2023, indicando um movimento de acomodação inferior ao período do ano anterior (-6,3%). Ainda assim, o otimismo prevalece para 60,7% dos entrevistados. "Os dados indicam trajetória de revisão e ajuste da Confiança do Empresário do Comércio, em que a percepção de um ritmo de vendas que perde força, conjugada a incertezas do cenário atual, repercutem diretamente sobre a perspectiva de investimentos e expansão do setor em um contexto mais desafiador", comentou Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.