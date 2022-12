Plantio da soja no RS atinge 93% da área estimada

A cultura da soja no Rio Grande do Sul ainda está em implantação chegando a 93% do total da área projetada para a safra 2022/2023, que é de 6.568.607 hectares. A produtividade estimada é de 3.131 kg/ha. De acordo com o Informativo Conjuntural, elaborado pela Emater/RS-Ascar e divulgado nesta quinta-feira, a ocorrência de chuvas irregulares em parte do território, nos últimos períodos, permitiu um avanço um pouco maior na semeadura.

Onde as precipitações foram suficientes para repor a umidade nos solos, os produtores aceleraram a operação para se aproximar da finalização ainda no mês de dezembro. Mesmo onde não ocorreram as precipitações, parte dos produtores com lavouras mais extensas efetuou o plantio em solo seco, aguardando as precipitações previstas para o final do período.

Em relação às condições das lavouras, as mais antigas, que receberam precipitações, retomaram o crescimento a partir da emissão de novos trifólios, com folhas bem desenvolvidas e coloração verde intensa. Onde não choveu, ou o volume foi muito baixo, permanecem os sintomas de déficit hídrico, como o murchamento de folhas, a paralização no crescimento, a senescência de algumas folhas baixeiras e, em casos extremos, a morte de plantas.

Na região de Soledade, a semeadura da soja foi praticamente finalizada. As lavouras em geral têm boa germinação e emergência e adequado estande de plantas; as lavouras de ciclo mais curto iniciaram o estágio de florescimento. Não há registros de impacto na produtividade causado pelo período de restrição hídrica.

No milho, a área estimada de cultivo para a safra 2022/2023 é de 831.786 hectares. A implantação da cultura evoluiu de forma muito lenta, e atinge 91% da área estimada para esta safra. Atualmente, 30% da área cultivada com milho está em germinação e desenvolvimento vegetativo.