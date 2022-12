Vendas de Natal cresceram apenas 0,4% no País

As vendas do comércio físico brasileiro na semana do Natal, em comparação com o mesmo período de 2021, marcaram um tímido crescimento de 0,4%. As informações foram divulgadas pelo Indicador de Atividade do Comércio, elaborado pela Serasa Experian.

De acordo com o economista da entidade, Luiz Rabi, a expectativa do setor era diferente. "Os varejistas esperavam um crescimento um pouco melhor após a recessão dos primeiros anos da pandemia, mas o impacto da inflação no bolso dos consumidores não permitiu a evolução dos gastos para a época", destacou o especialista.

O levantamento da Serasa Experien comparou o período que vai de 18 a 24 de dezembro de 2021 e de 18 a 24 de dezembro de 2022.

Em relação ao final de semana que antecedeu as comemorações de Natal, o crescimento registrado nas vendas também foi baixo, de 0,2%. Ainda segundo Rabi, uma série de fatores contribuíram negativamente para que a maior data comemorativa do ano tenha vendido menos do que durante a pandemia. "A alta da taxa de juros e a inadimplência dos consumidores são alguns dos agravantes que podemos listar como motivações para esse cenário. O 13º salário, antes utilizado para potencializar a atividade do comércio, também pode ter sido priorizado para o pagamento de dívidas pelos brasileiros", explicou o economista.