Sindilojas comemora movimento no comércio da Capital

O movimento registrado no comércio da Capital no final de semana foi comemorado pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), que também prevê um final de ano positivo para os negócios em 2022. Para o presidente da entidade, Arcione Piva, foi "animador" o aumento de clientes nas lojas.

O dirigente esteve no Centro Histórico da Capital e andou, no período da manhã de sábado, em muitas ruas, entre elas a Rua da Praia. onde constatou grande número de consumidores nas lojas.

Ele acrescenta que também ligou para dois shoppings centers da cidade e ouviu dos dirigentes que estão satisfeitos com o número de clientes com sacolas de compras.

"Isto nos deixa satisfeitos e nos anima muito para que, realmente, o Natal seja aquilo que a pesquisa do Sindilojas Porto Alegre apontou recentemente. Que seja um Natal positivo no que se refere ao faturamento", destaca.

O dirigente lembra, igualmente, que pela pesquisa realizada recentemente pelo Sindilojas Porto Alegre, no mínimo 51% da população farão as compras, ou pretendiam fazê-las na última semana de Natal, por causa do pagamento do 13º salário.

Piva também chamou a atenção, para aqueles que tiram férias coletivas neste período, ou seja, do dia 20 de dezembro de 2022 até o dia 10 de janeiro de 2023, e também recebem (salário e férias) a partir do dia 19 de dezembro.

Com isto, há mais dinheiro em circulação no mercado. "Tem mais essas receitas para entrar no mercado e que é algo ótimo."