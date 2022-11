Ceasa coloca 59 espaços comerciais à venda

No dia 5 de dezembro, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa), vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, promoverá sua terceira licitação do ano. Serão colocados à venda 59 espaços comerciais em 13 setores do complexo.

Entre as áreas disponíveis estarão boxes, espaços destinadas à logística, a serviços e venda de flores e arbustos, peixaria e lancherias.

A documentação dos interessados no certame será recebida pela Comissão Especial de Licitação do Estado até as 10h do dia 5.

Segundo a administração, da Ceasa, os vencedores da licitação serão aqueles proponentes que fizerem as maiores ofertas.

A Ceasa fica na avenida Fernando Ferrari, 1001, bairro Anchieta, Zona Norte da Capital. Dúvidas sobre a licitação e a documentação exigida podem ser esclarecidas pelo telefone (51) 9860-07085.

Segundo a assessoria do órgão, o regulamento pode ser acessado no site (www.ceasa.rs.gov.br), tópico Editais/Pregões e, na sequência, em Edital de Licitação de Boxes "PL 03-2022".