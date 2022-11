Feira nacional de calçados e acessórios movimenta a Serra nesta semana

Lojistas de diferentes estados desembarcam em Gramado nos próximos dias com a missão de conhecer os principais lançamentos em calçados e acessórios para o outono e o inverno 2023, que serão apresentados na Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios, que inicia hoje e prossegue até esta quarta-feira, no Centro de Eventos do Serra Park.

A mostra reflete o excelente desempenho apresentado pelo setor calçadista nacional, que conseguiu recuperar índices de produção, empregabilidade e exportações após os períodos mais difíceis da pandemia da Covid-19.

A expectativa dos expositores e organizadores da Zero Grau é de que o próximo ano mantenha as perspectivas positivas para o segmento. "Nunca fizemos uma feira tão grande com coleções para a temporada fria do ano. Só este dado já demostra a importância deste evento para o setor. E a expectativa da indústria está tendo uma resposta positiva por parte do varejo. Teremos um número expressivo de lojistas nacionais e importadores de diversas partes do mundo que estão ávidos para comprar o calçado brasileiro", diz Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora da feira.

São esperados em Gramado 12 mil visitantes nos três dias do evento, que terá cerca de 300 expositores. A realização da feira já impacta na movimentação na região, que estima ocupação de de 70% dos leitos disponíveis em Gramado e Canela com turistas e participantes da feira.