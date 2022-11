Empreendedores buscam se diferenciar da concorrência na Black Friday

A Black Friday já está no calendário dos consumidores, lojistas e e-commerces. Em 2021, a data teve faturamento de R$5,4 bilhões, um crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período de 2020, segundo dados da Neotrust. A mesma instituição projeta novo crescimento em 2022, agora de 9% em relação ao ano passado.

Para sair na frente e se destacar dos concorrentes, Gabrielle Mussi, head de growth da we.digi , consultoria de tecnologia para e-commerce, afirma que o importante é olhar o passado e planejar o futuro.

"A Black Friday é uma das grandes datas do varejo e do e-commerce. A concorrência é muito grande, pois o mercado inteiro quer tirar uma fatia dessa grande oportunidade. Nesse período é muito importante analisar o que deu certo durante o ano para não errar", afirma Gabrielle, que preparou cinco dicas para os negócios se destacarem da concorrência na Black Friday:

Análise de dados - É importante olhar para trás e identificar o que já deu certo em datas especiais, como Dia das Mães e Namorados. "Agora é hora de ver as estratégias que deram resultados e avaliar o que pode ser aplicado na Black Friday", explica a head de growth.

Pesquisa de mercado - Os dados de mercado são essenciais no planejamento para a data: olhar os concorrentes, ver o que os consumidores estão procurando, entre outros.

"O que está em alta? O que seus concorrentes estão fazendo? O que seu público está querendo? Dados de pesquisas são poderosos para conversão em um momento tão oportuno e cheio de gatilhos para os consumidores. Saber se destacar é tão importante quanto o fluxo de mercado. Conheça a necessidade dos clientes e use isso a favor do seu negócio no decorrer de todas as ações", aconselha Gabrielle.

Design - O visual pode ser um diferencial significativo para impactar nas visitas ao e-commerce e na conversão de vendas. "Aposte em criativos que comuniquem de forma clara e objetiva os pontos da sua promoção. É preciso criar uma linha editorial bem desenhada dentro do plano de ação para que a estratégia inteira se amarre com o visual", diz Mussi.

Pagamentos - Este será o ano do PIX na Black Friday. Quanto mais opções de pagamentos, melhor para o consumidor, que poderá escolher o melhor para o próprio bolso.

"Quando o cliente tem opções, você quebra automaticamente várias objeções que poderiam surgir durante a jornada de compra. Atenção especial para pagamento em PIX e PIX parcelado, que chegam com força em 2022", comenta a head de growth da we.digi .

Trocas e devoluções - Com aumento no número de pedidos no e-commerce, vem também o crescimento nas trocas e devoluções. Por isso, os empresários têm que ficar atentos à logística reversa.

"É importante pensar de forma antecipada para evitar dores de cabeça. A Genius Returns, plataforma de automação e gestão de logística reversa, pode ajudar muito o seu negócio nesse momento tão importante da jornada de compra", completa Gabrielle Mussi.

A data está no radar de varejistas de todos os setores, que já preparam estoques e campanhas para mais um pico de vendas. Com a Copa do Mundo, que em 2022 tem sua estreia coincidindo com a Black Week, em 20 de novembro, os desafios são ainda maiores para um setor em especial: a linha marrom.

Embora para os fabricantes o trabalho já tenha sido antecipado - com a indústria tendo produzido um volume para atender a previsão do GFK de um milhão de unidades vendidas -, os lojistas ainda têm muito serviço pela frente.

A reta final, que inclui muitas vendas de última hora, torna-se um período delicado quanto à experiência do cliente, que pode não encontrar o produto que deseja quando chegar o dia dos super descontos. De acordo com Rildo Pereira, COO da rede Novo Mundo, a Copa dá um forte impulso ao potencial de venda de tevês.

"Em setembro já percebemos um aumento de 33% e em outubro, devemos fechar o mês com 100% de aumento, isso é, o dobro de vendas de televisores em relação ao mesmo mês do ano passado. Em novembro, com a Black Friday, a expectativa é vender três vezes mais que nessa mesma época em 2021", afirma.

O especialista acredita que, por conta dessa combinação de evento esportivo com tanto apelo no país com uma curta temporada de grandes promoções, vão faltar telas no mercado. "Se a capacidade de produção da indústria fosse maior, poderíamos mais que triplicar as vendas", diz.