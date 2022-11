Meganavios podem piorar situação do porto de Santos

A passagem do meganavio mercante APL Yangshan, de 347 metros de comprimento e 45,2 metros de largura, pelo porto de Santos terminou nesta quarta-feira (9) com reflexos preocupantes para o já caótico sistema de travessia de balsas entre Santos e Guarujá, no litoral sul paulista.

A projeção de especialistas e da própria SPA (Santos Port Authority, que administra o porto) é de que mais embarcações deste porte, ou até maiores, aumentem a frequência de uso do porto como rota já nos próximos meses. Normalmente, os navios que passam pelo porto têm em média 225 metros.

Em outubro, o navio de bandeira maltesa CMA CGM Vela, também de 347 metros, paralisou por quase três horas as atividades portuárias e mobilizou seis rebocadores no processo para conseguir atracar na margem esquerda, do lado de Guarujá.

A interrupção provocada pelo navio de Singapura nesta terça (8) ocorreu entre 13h30 e 15h, seguindo a determinação da Capitania dos Portos, conforme a portaria 74/2021, e da Marinha do Brasil. Nesta quarta, a interrupção foi das 13h30 às 14h30.

"A vinda desses navios é planejada e uma consequência para a oferta que o porto se preparou, só atrasou um pouco em função da pandemia. Não conseguimos fazer uma estimativa de frequência. Será mais comum no próximo ano, mas depende do fluxo mundial de comércio", disse à reportagem Bruno Stupello, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação da SPA.

"Esses meganavios são comuns no hemisfério norte, mas estão vindo para a rota do sul também. É uma tendência do mercado que armadores passem a operar não só leste-oeste, com Ásia e EUA, mas norte-sul", afirmou. Reflexo dessa tendência, no início do mês, o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, recebeu o cargueiro asiático One Amazon, de 330 metros de comprimento, que saiu de Busan, na Coreia do Sul.

De acordo com o último PDZ (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do porto de Santos), a projeção de aumento do volume de cargas é de quase 50% nos próximos 20 anos: mais 67,9 milhões de toneladas, saltando para 214,9 milhões de toneladas a demanda total.

A tendência é que a chegada de novas embarcações de grande porte ocasione menos impactos nas operações com o passar do tempo -exceto no sistema de balsas que transportam veículos.