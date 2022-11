Concurso do INSS tem mais de 1 milhão de inscritos em todo o País

O concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com mil vagas de técnico do seguro social recebeu um total de 1.023.494 de inscrições. A Cebraspe, organizadora da seleção, publicou ontem a lista com o total de inscritos e a relação de candidato por vaga em cada gerência executiva.

As mil vagas estão distribuídas nas 97 gerências executivas do instituto localizadas em todo o país. Do total, 702 são para ampla concorrência, 98 para pessoas com deficiência e 200 para candidatos negros.

A lista com a disputa de candidatos por vaga em cada local pode ser consultada no site da Cebraspe. No documento, a organizadora mostra a disputa para ampla concorrência, para candidatos negros e para inscritos com deficiência. A relação de candidato por vaga varia de acordo com a gerência em que o candidato se inscreveu.