Guatemala suspende resgate a vítimas do Vulcão de Fogo

A Coordenadoria Nacional para Redução de Desastres da Guatemala (Conred) disse, nesta quinta-feira (7), que está suspendendo os trabalhos de resgate nas áreas afetadas pela erupção do Vulcão de Fogo. Chove na área e, segundo a Conred, o material vulcânico acumulado na região torna o trabalho perigoso para os socorristas.

O órgão suspendeu o resgate depois que 72 horas se passaram desde o desastre. Segundo autoridades, depois desse período, as chances de encontrar sobreviventes são mínimas. O Conred também pediu à população que fique longe das áreas devastadas. Mais cedo na quinta-feira, a Força Aérea dos Estados Unidos transportou seis crianças guatemaltecas com graves queimaduras para tratamento no Texas.

O grupo será internado no Hospital Shriner's, na cidade de Galveston. As crianças estão entre as vítimas da erupção do vulcão, que enterrou quase aldeias inteiras em cinzas e lama superaquecida. Segundo autoridades, 99 mortes foram confirmadas e muitas pessoas ainda estão desaparecidas.