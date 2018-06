Afeganistão anuncia cessar-fogo com o Taleban por duas semanas

Folhapress

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou pela primeira vez um cessar-fogo sem precondições com o Taleban nesta quinta-feira (7), coincidindo com o fim do mês de jejum da religião muçulmana, o Ramadã, mas excluiu outros grupos militantes como o Estado Islâmico.

A trégua deve seguir as festividades do Eidal-Fitr, que marcam o fim do Ramadã, que acontecerá por volta do próximo dia 20.

A decisão foi tomada após reunião de clérigos islâmicos de todo o país na semana passada, quando foi declarada uma fátua, ou uma ordem religiosa, contra atentados suicidas.

"As guerras em curso no Afeganistão não têm qualquer fundamento. As únicas vítimas são os afegãos. Não têm qualquer valor religioso, ou humano", afirmaram os religiosos, acrescentando que "apoiá-las, ou financiá-las, é contrário à sharia", a lei islâmica.

Os clérigos também recomendaram um cessar-fogo com o Taleban, que está tentando restaurar a rígida lei islâmica após sua derrubada do poder em 2001, e Ghani apoiou a recomendação, anunciando que irá abaixar as armas.

Desde que foi eleito, em 2014, o presidente já tinha proposto em outrasocasiões um cessar-fogo ao grupo, mas é a primeira vez que ele não faz precondiçõespara iniciar atrégua.

Ghani propôs o início de uma negociação de paz ao Taleban no final de fevereiro, mas os insurgentes não responderam.