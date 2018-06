A presidente da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), Simone Leite, avaliou em depoimento ao especial Dia da Indústria 2018 que o Brasil superou a crise econômica. "O Brasil conseguiu superar a turbulência a partir do empreendedorismo", afirmou. Simone observa, no entanto, que ainda existe uma crise de confiança e que faltam investimentos para a retomada da economia. Leia a entrevista: 'A crise sacrificou as empresas', afima presidente da Federasul