O que disse o juiz Marcelo Bretas ao ex-presidente Lula

O desfecho do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Marcelo Bretas, no processo contra o ex-governador Sérgio Cabral, foi inusitado pelo teor das declarações do juiz. "O senhor é uma figura importante em nosso País, é relevante inclusive para mim, que, aos 17/18 anos, estava em comício no Rio usando boné e camiseta com seu nome", revelou Bretas a Lula. "Quando eu fizer um comício agora eu vou chamar o senhor para participar", retribuiu o ex-presidente. Lula depôs em teleconferência nesta terça-feira (5) , de Curitiba onde está preso, como testemunha de defesa de Cabral.