Manifestantes pressionam Messi e AFA cancela jogo contra Israel

Costumado a unir nações e trazer alegria a maioria das pessoas, o futebol dessa vez não foi capaz de apaziguar os conflitos entre Israel e Palestina. A seleção da Argentina foi convidada a participar de um amistoso contra a equipe israelense, porém as manifestações contra a partida que aconteceria no próximo sábado (9), em Jerusalém, fez com que o jogo fosse cancelado pela Associação de Futebol da Argentina (AFA). Manifestantes, admiradores de Lionel Messi, espalharam outdoors com a imagem do craque, alertando que ele estava "preste a entrar em um terreno ocupado" e pedindo que defenda os Direitos Humanos. A placa reivindica ainda que "Jerusalém é capital da Palestina". Antes disto, torcedores do Barcelona e defensores da causa palestina fizeram apelos para que o atleta não jogasse a partida.