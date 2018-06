Dragagem já retirou 80 toneladas de resíduos do Arroio Dilúvio

Em cerca de vinte dias, 80 toneladas de terra, material orgânico e lixo foram retiradas do Arroio Dilúvio, durante o processo de dragagem realizado pela Divisão de Manutenção de Águas Pluviais (Dmap). O principal canal de água que corta Porto Alegre e deságua no Lago Guaíba não passava pelo procedimento, que busca combater o assoreamento, desde novembro de 2016. Entre os resíduos retirados, estão cerca de 50 pneus (que não são contabilizados nas toneladas), bolas de futebol, recipientes plásticos, roupas e uma diversidade de outros objetos. As duas dragas trabalham desde o dia 14 de maio no trecho da avenida Ipiranga entre as ruas Silva Só e São Vicente. A previsão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) é de que a dragagem seja concluída até agosto.