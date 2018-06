Museu em Brasilia recebe escultura de dinossauro de lixo para alertar sobre poluição

Considerado um dos grandes desafios na atualidade, a poluição plástica foi o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. Para marcar a data e fazer um alerta à sociedade sobre os danos do plástico, uma escultura de dinossauro de lixo foi colocada no espelho d'água do Museu Nacional em Brasília. Segundo a ONU, o material leva pelo menos 450 anos para se decompor no meio ambiente e sua taxa média de reciclagem é de apenas 25%. Cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico são descartadas nos oceanos todos os anos, prejudicando a fauna marinha. São mais de 600 espécies afetadas, sendo que 15% delas se encontram em extinção. Além disso, o produto vem sendo cada vez mais utilizado e na última década já foi produzido mais do que em todo século passado.