Equipe de Senegal vence a Copa dos Refugiados de Porto Alegre

A seleção do Senegal foi a campeã da segunda edição da Copa dos Refugiados de Porto Alegre, realizada no último final de semana. No jogo final, disputado contra o Líbano no estádio Beira-Rio, neste domingo (3), os senegaleses venceram nos pênaltis por 3 x 1, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Participaram da competição imigrantes e refugiados que representaram oito países da África e da América Latina. A equipe vencedora disputará, em setembro, a Copa do Brasil de Refugiados, um quadrangular que envolverá também os vencedores de São Paulo e Rio de Janeiro e um time misto, composto por refugiados de diferentes nacionalidades. Os valores arrecadados com o evento em Porto Alegre foram destinados ao projeto Tunipiquês, que promove atividades para facilitar a inserção dos refugiados na sociedade e no mercado de trabalho.