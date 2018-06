Grêmio perde vocação ofensiva e passa em branco em metade dos jogos

Folhapress

"Meu time joga para atacar". Essa é uma das principais determinações de Renato Portaluppi no comando do Grêmio. Mas a vocação ofensiva do time tricolor tem falhado neste Campeonato Brasileiro. Ao levar 2 a 0 do Palmeiras na Arena, nesta quarta-feira, a equipe chegou ao quinto jogo em branco no torneio.

Ou seja, o Grêmio conseguiu marcar gols em apenas metade das partidas disputadas até agora.

A rede rival não foi balançada nos duelos com Atlético-PR (0 a 0), Inter (0 a 0), Palmeiras (0 a 2), Paraná (0 a 0) e Fluminense (0 a 0). O time de Portaluppi marcou 10 vezes no nacional. Fez cinco no Santos, um no Botafogo, dois no Bahia, um no Cruzeiro, e um no Ceará.

"Acima de tudo foi um grande jogo. Duas grandes equipes buscando o gol. O Palmeiras foi mais feliz. Ele criou e teve a competência de fazer os gol. Nós criamos e não conseguimos fazer o gol. É algo normal no Brasileiro esse ganha e perde, sobe e desce. Não vamos ganhar todas, seja em casa ou fora, é sempre difícil. Ainda assim, estamos conquistando pontos. No momento em que há uma cobrança, por jogos em casa, a gente tem que lembrar é que não são só jogos em casa. E o grêmio está na parte de cima", disse Renato Gaúcho após a derrota para o Palmeiras.

Com 16 pontos, o Grêmio é sexto colocado no Brasileirão. O próximo confronto será com o América-MG, na Arena.