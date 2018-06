Juventus paga 40 milhões de euros e assina em definitivo com Douglas Costa até 2022

A Juventus anunciou nesta quinta-feira a aquisição em definitivo do brasileiro Douglas Costa. Após se destacar na última temporada pelo clube, no qual atuou emprestado pelo Bayern de Munique, o jogador viu o time italiano desembolsar 40 milhões de euros (R$ 185,5 milhões) para comprá-lo.

A confirmação do negócio foi feita pela própria Juventus nesta quinta. O clube anunciou que exerceu a opção de compra com preço fixado estabelecida já no acerto por empréstimo, no ano passado. Com isso, Douglas Costa assinou contrato até o fim da temporada 2021/2022 com o time de Turim.

"Um jogador, simplesmente, extraordinário. Douglas Costa teve uma experiência simplesmente esplêndida em sua primeira temporada em branco e preto, na qual demonstrou um elemento de técnica suprema, habilidades atléticas, além da habilidade única de mudar uma partida", exaltou a Juventus em comunicado.

A Juventus explicou que o pagamento pela compra definitiva de Douglas Costa deverá ser feito em dois anos ao Bayern. O valor ainda poderá aumentar em um milhão de euros se o jogador alcançar algumas marcas, não reveladas pelo clube.

Na última temporada, Douglas Costa atuou em 47 partidas, marcou seis gols e deu 12 assistências com a camisa da Juventus. Seu bom desempenho no clube italiano o ajudou a assegurar uma vaga na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo.