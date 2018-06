Jogos de Nadal e Del Potro em Roland Garros são adiados por chuva

Os jogos de Rafael Nadal e Juan Martín Del Potro foram interrompidos nesta quarta-feira (6) em virtude da chuva. Os dois compromissos válidos pelas quartas de finais de Roland Garros serão reiniciados na quinta-feira (7).

Número 1 do ranking mundial, Nadal perdia por 1 set a 0 (4-6) para o argentino Diego Schwartzman. A partida foi paralisada no 2º set quando o tenista espanhol vencia por 5 a 3.

Um espectador passou mal justamente quando o argentino tentava o set point. Schwartzman pediu socorro ao médico quando ia para o segundo saque. O tenista sul-americano se tornou o primeiro a tirar um set de Nadal em Roland Garros em exatos dois anos.

Já Del Potro empatava no tie-break do 1º set com o croata Marin Cilic (5 a 5 no tie break). A previsão é de mais chuva nesta quarta-feira em Paris. A organização do torneio, portanto, suspendeu as atividades no dia.