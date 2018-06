Argentina muda programação e cancela visita ao papa antes da Copa

Nascido na Argentina, Francisco disse, no mês passado, que receberia a equipe no Vaticano TIZIANA FABI / AFP/JC

Folhapress

A seleção argentina mudou sua programação pré-Copa do Mundo e cancelou a visita que faria ao papa Francisco, marcado para esta quarta-feira (06), no Vaticano. Nascido na Argentina, o papa Francisco disse no mês passado que receberia a equipe de Jorge Sampaoli no Vaticano antes da seleção do país embarcar para a Rússia.

A Federação Argentina de Futebol (AFA) alterou a agenda da equipe e Lionel Messi e todos os jogadores não irão mais viajar para Roma. As informações foram divulgadas pelo assessor de imprensa do Vaticano, Greg Burke.

"A visita da seleção argentina ao papa Francisco foi cancelada. Esperamos recebê-los com muita alegria depois da Copa", escreveu Burke, em seu Twitter.