'Só falta o Firmino pegar gripe e me culpar', ataca Sergio Ramos sobre o Liverpool

Ramos (e) esteve envolvido em lance que tirou Salah (d) do jogo e chocou-se com o goleiro adversário GENYA SAVILOV/AFP/JC

Folhapress

Alvo de críticas por lances ríspidos na final da última Liga dos Campeões da Europa, Sergio Ramos respondeu de forma irônica aos questionamentos sobre sua lealdade na partida contra o Liverpool, disputada em 26 de maio. Já concentrado com a seleção espanhola para a Copa do Mundo, o defensor do Real Madrid se vê vítima de uma perseguição e não escondeu o incômodo, como manifestado publicamente nesta terça-feira (5).

"F... que deram tanta bola ao 'tema Salah'. Não quis falar porque no fim tudo se amplia, mas, vendo bem a jogada, ele me agarra primeiro pelo braço e caio do outro lado. Ele lesiona o outro braço. Já disseram que ali dei uma chave de judô. Depois falam que o goleiro teve concussão por um choque comigo. Só falta agora Firmino dizer que pegou um resfriado porque caiu uma gota de suor minha", declarou.

Os dois lances citados por Ramos geraram críticas. Primeiramente, o zagueiro estava diretamente envolvido no lance que tirou Salah, a maior estrela do Liverpool, da decisão da Liga dos Campeões. O egípcio deixou o jogo ainda no primeiro tempo e temeu perder a chance de disputar a Copa do Mundo pelo Egito. O camisa 10 da seleção africana se manteve no elenco para o Mundial. "Falei por mensagem com Salah, e ele está bem. Se tivesse tomado uma infiltração, poderia ter jogado inclusive o segundo tempo. Parece que quando o Sergio Ramos faz algo, se destaca muito mais", acrescentou, em entrevista concedida na concentração da seleção espanhola.

O outro lance responsável por condenar o zagueiro envolveu o goleiro Loris Karius, grande vilão da decisão ao falhar em dois gols do Real Madrid, que venceu por 3 a 1 a final contra o Liverpool. O espanhol colidiu com o alemão no início do segundo tempo da decisão, e exames mostraram que o camisa 1 do clube inglês sofreu com uma concussão durante o jogo.

Sergio Ramos disputará a quarta Copa do Mundo com a seleção espanhola. O zagueiro esteve na conquista inédita do país, em 2010. A "Roja" estreia na Rússia diante de Portugal, em 15 de junho. Sorteada para o grupo B, a equipe também enfrenta Irã e Marrocos pela fase de grupos do Mundial.