Projetos auxiliam empresas a adotarem práticas sustentáveis

Separar o lixo, neutralizar emissões de carbono e plantar árvores. Quando se fala em sustentabilidade, a maioria das pessoas ainda faz uma associação direta com questões ambientais, sem imaginar que conceito é muito mais amplo. Cunhado durante a Eco-92, representa um cuidado com o presente pensando nas gerações futuras, modelo de desenvolvimento que vai além dos recursos naturais. Mas como traduzir na prática essa visão de mundo?

Ao tentar responder a pergunta, incógnita para grande parte dos brasileiros, a relações públicas Julia Caon Froeder deparou com uma oportunidade de negócio: ajudar organizações a adotarem os 17 objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU) para Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Decidiu, então, criar a Franca, uma empresa que presta consultoria e ensina outras a se posicionarem em relação ao tema.

A iniciativa estimula o protagonismo de escolas, universidades e empresas por meio de exemplos que podem ser adotados tanto no dia a dia quanto em eventos. Entre outros aspectos, Julia opina sobre a escolha de fornecedores e parceiros, estimula a contratação de mão de obra local, discute direitos relacionados às questões de gênero e acessibilidade.

A comunicadora conheceu o tema quando fazia a monografia da faculdade. Recorda que, à época, o pai trabalhava com a produção de cobertores de garrafas pet recicladas. Desde então, ela viaja para aprender sobre o assunto. Ano passado, foi à Dinamarca participar de intercâmbio junto a outros jovens multiplicadores. "Somos um negócio social que atua no engajamento de pessoas, coletivos e organizações. Disseminamos os ODS em eventos e projetos de educação por meio de métodos ágeis e em colaboração com stakeholders (partes interessadas em um negócio)", afirma Julia.

Trabalho não falta: os 17 itens listados para pensar um futuro melhor englobam ações que passam por saúde, ambiente, diversidade, trabalho, desigualdade, entre outros. Ela aborda o assunto em oficinas, palestras e consultorias, que costumam acontecer em espaços acadêmicos, cafés descolados ou coworking onde o grupo aproveita para fazer contatos. O cuidado com os relacionamento, aliás, é o motor para que esse tipo de trabalho siga em franca expansão bem como o propósito que o move.