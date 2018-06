Smartphones mais baratos ganham reforço de Android Go no Brasil

Patricia Knebel, de São Paulo

Com o propósito de oferecer novas opções para os usuários que estão entrando no mundo digital ou que não têm condições de adquirir celulares mais sofisticados, o Google anunciou nesta quinta-feira (7) a chegada ao Brasil dos primeiros smartphones com o Android Go. Essa nova versão do atual sistema sistema operacional da marca, o Android Oreo, foi desenvolvida para garantir uma boa experiência em smartphones de entrada, com memória RAM entre 512MB e 1GB.

O primeiro a estar disponível é o Twist Metal S531, da Positivo, que já pode ser adquirido por R$ 699,00 – em um mês chegará ao mercado o Positivo Twist Mini S431 (R$ 399,00). O aparelho Alcatel 1 está em pré-venda no site da empresa, por R$ 449,00 (boleto) e R$ 499,00 (cartão). Os lançamentos da Multilaser (MS50G e MS50X) chegam na segunda quinzena de julho, com preço ainda não revelado.

O anúncio foi feito durante o Google for Brasil 2018, realizado nesta quinta-feira no Auditório do Ibirapuera, São Paulo (SP). “Acreditamos no Brasil e estamos tentando fazer a nossa parte investindo no País e ofertando produtos alinhados com a visão de que a existência de uma internet mais inclusiva é um instrumento de transformação social e econômica”, destacou o presidente do Google Brasil, Fabio Coelho.

O executivo revelou que a empresa investiu R$ 700 milhões no mercado brasileiro nos últimos cinco meses - é raro a multinacional abrir números locais. Parte destes recursos foi para a ativação, anunciada ontem, do Monet, cabo submarino que conecta Boca Raton, na Flórida, à Fortaleza e Praia Grande, no Brasil. O cabo tem 10.556 quilômetros de extensão e seis pares de fibra óptica, capazes de entregar até 64 terabytes de dados por segundo.

Até o fim do ano, será ativado o Tannat - que deve ajudar a infraestrutura de internet no Cone Sul – e o Júnior, que vai conectar Praia Grande ao Rio de Janeiro e será operado exclusivamente pelo Google. O cabo tem tecnologia nacional e foi desenvolvido pela PadTec, de Campinas. “Esse ano serão mais de 10 mil quilômetros de cabos submarinos inaugurados pelo Google, conectando o Brasil aos Estados Unidos e outras regiões, aumentando a estabilidade, conectividade e segurança do tráfego de internet”, relata Coelho.

O presidente do Google reforça a importância dos anúncios feitos ontem destacando a importância de aumentar o número de pessoas com acesso à internet e serviços de qualidade. Por isso, a expectativa é tão grande com os smartphones com Android Go, que chegam no País de seis meses depois de a multinacional ter anunciado globalmente a chegada ao mercado do Android Go.

A expectativa é que até final do ano todos os países já estejam comercializando smartphones com o Android Go. “A nossa missão é trazer o poder da computação para todos, e com qualidade”, destacou o gerente de produto Android Go, Arpit Midha. Mais de 100 fabricantes no mundo estão preparando lançamentos.