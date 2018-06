Obras no Salgado Filho suspendem voos noturnos da Copa Airlines por um ano

Jefferson Klein e Patrícia Comunello

Obras na pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre vão tirar do ar dois voos da panamenha Copa Airlines. Uma das companhias mais procuradas para viagens aos Estados Unidos, a partir da capital gaúcha, a Copa terá de suspender dois voos noturnos (um de ida e outro de volta à Cidade do Panamá) a partir de 8 de agosto. A Fraport, nova concessionária do aeroporto, informou que a suspensão vai até julho de 2019. Em nota enviada a agências de viagens, a companhia aérea disse que não sabia ainda quando poderia retornar com os voos.

A interrupção é efeito das intervenções que vão ocorrer na madrugada e que estão no pacote de ampliação de áreas de pouso e decolagens do aeródromo. A medida reduz em 50% a capacidade de transporte de passageiros da empresa. A diretora executiva da Fraport Brasil, Andreea Pal, foi questionada sobre a medida ao participar do Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística, promovido pela Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, e disse não ter conhecimento da suspensão. No entanto, Andreea ressaltou que espera que a decisão da empresa aérea dure por pouco tempo e que os voos sejam retomados após a finalização das intervenções.

Os voos CM 820, saída de Porto Alegre para a Cidade do Panamá às 1h36min, e o CM 821, de retorno com chegada por volta da 0h30min, deixam de ser oferecidos. "Vale ressaltar que os demais voos da Copa permanecem operando normalmente", esclarece a companhia. Os voos CM 408 e 409, ida e volta do Panamá respectivamente, não sofrem mudança. As saídas da Capital ocorrem quartas, quintas, sábados e domingos às 11h10min. O retorno é às terças, quartas, sextas e aos sábados às 21h53min. O presidente da Associação das Agências de Viagem (Abav-RS), João Augusto Machado, diz que a companhia enviou a nota ao setor no começo da semana.

Machado comenta que a própria companhai está comunicando ajustes em voos para quem comprou bilhetes para os horários afetados. "É oferecido reembolso e outras opções de voos e rotas", diz o presidente da entidade. As obras com impacto na operação pouparam, pelo menos, o mês de julho, que é alta temporada do fluxo brasileiro para os Estados Unidos, lembrou Machado. O dirigente orienta que pessoas que tiverem viagens pela Copa Airlines a partir de agosto entre em contato com a agência onde comprou o pacote ou diretamente com a empresa aérea.