Ouro fecha em leve alta com dólar mais fraco

Agênia Estado

O contrato futuro de ouro fechou em leve alta nesta quinta-feira (7), em meio a uma queda do dólar em relação a outras divisas principais.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em julho avançou 0,12%, a US$ 1.303,00 por onça-troy.

O dólar voltou a cair ante outras moedas fortes nesta quinta-feira, à medida que os investidores monitoram as relações comerciais envolvendo os Estados Unidos antes da reunião de líderes do G-7 no Canadá. O principal rival do dólar, o euro, apresentou fortes ganhos diante de expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) irá se mover para definir o futuro do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês).

O metal precioso, que é cotado em dólar, costuma subir quando a moeda americana recua ante outras divisas à medida que fica mais barato para investidores que operam em outras divisas.