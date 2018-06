Blue chips no Ibovespa despencam com disparada do dólar

O principal índice de ações do mercado brasileiro Ibovespa opera em baixa de 6,5%, na tarde desta quinta-feira (7). O pregão doméstico atingiu a pior queda às 14h37, quando apresentou 71.160 pontos. A disparada da divisa americana em R$ 3,9222 piorou o cenário das blue chips como Vale e Petrobras. Os papéis da estatal tem desvalorização de 7,47 (PN) e 4,41% (ON). Enquanto que a Vale ON tem queda de 4,64%.

Caso o nível de perda de rendimentos do Ibovespa atinja 10%, o sistema iniciará o circuit breaker, que paralisa as negociações no mercado nacional em 30 minutos.