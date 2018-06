Tesouro Direto volta a ser suspenso por causa de 'volatilidade'

A Secretaria do Tesouro Nacional informou em seu site que suspendeu novamente as operações do Tesouro Direto "devido à volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos". A nova suspensão começou às 12h40, e a expectativa da instituição é de que os títulos possam voltar a ser comercializados perto das 15h30.

Nesta semana, o Tesouro tem recorrido a sucessivas suspensões do programa, que permite a compra de títulos públicos por pessoas físicas pela internet, aguardando "normalização" nas taxas de juros.

Na manhã desta quinta-feira (7), as transações ficaram suspensas entre 9h48 e 12 horas. Na quarta, no fim da tarde, as operações do Tesouro Direto também foram suspensas e retomadas na manhã seguinte, sendo suspensas logo em seguida.