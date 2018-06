Confiança do empresário do comércio cresce 6,6% no Rio Grande do Sul

Pelo nono mês seguido, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou patamar otimista no Rio Grande do Sul. Medido pela Fecomércio-RS, o indicador atingiu 108,8 pontos em maio, 6,6% a mais do que no mesmo mês do ano passado. O índice aparece acima dos 100 pontos - número considerado positivo pelo setor – desde setembro de 2017.

Também registrou alta em relação a maio de 2017 o índice relativo à expectativa dos comerciantes (Ieec), que teve variação positiva de 2,3%, alcançando 148,1 pontos. De acordo com o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, o empresariado “espera uma melhora no cenário econômico, decorrente da recuperação do mercado de trabalho e dos juros e inflação mais baixos”.

Outro dado que cresceu foi o que avalia as condições atuais do empresário do comércio (Icaec). O número fechou em 85,6 pontos no último mês, 8,4% a mais do que no mesmo período do ano anterior. No entanto, se comparado com abril de 2018, houve queda de 5,3%.

Conforme Bohn, a variação negativa aconteceu porque, “embora a situação econômica esteja melhor em 2018, o processo de retomada está acontecendo de uma forma muito lenta”.

Outro indicador medido pela Fecomércio-RS, o índice de investimentos do empresário do comércio (Iiec) teve alta de 12,5% na comparação com maio de 2017, atingindo 92,8 pontos. De acordo com a entidade, “apesar de gradual, o crescimento do indicador reflete a recuperação da economia no comércio, uma vez que a principal via de crescimento no Brasil tem sido o consumo”.

Outro dado revelado na pesquisa foi o retorno da intenção de contratação de funcionários ao patamar de otimismo, após um período de dois meses em neutralidade.