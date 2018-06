Corsan consegue R$ 247 milhões em empréstimo do Bndes

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) aprovou um empréstimo de R$ 247 milhões para a Companhia Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul (Corsan), informou nesta quinta-feira (7), a instituição de fomento. O financiamento será destinado ao plano de investimentos da estatal, que soma, no total, R$ 308,8 milhões.

O objetivo do plano de investimentos é expandir a rede de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul. Segundo nota divulgada pelo Bndes, o plano da Corsan prevê a implantação, ampliação e modernização do sistema de saneamento nos municípios de Campo Bom, Jaguarão, Rio Grande, Santa Maria, Torres e Xangri-Lá.

"Nessas localidades, os recursos do Bndes vão viabilizar mais de 18 mil novas ligações de esgoto e a extensão da rede de esgotamento sanitário em mais de 250 quilômetros, o que beneficiará mais de 88 mil habitantes. A capacidade de tratamento de esgoto do estado será ampliada em 370 litros/segundo", diz a nota do Bndes. Ainda segundo o banco de fomento, o financiamento também custeará a renovação de medidores de consumo de água e a implantação de sistemas padronizados de telemetria em diversos municípios.

"Está prevista a substituição de mais de 1,1 milhão de hidrômetros antigos ou obsoletos, o que vai reduzir significativamente perdas por submedição e estimular a conscientização da população sobre o uso da água", diz a nota.