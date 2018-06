B3 e Bolsa de Xangai fecham parceria para serviços de market data na China

A B3 e a China Investment Information Services (CIIS), subsidiária integral da Bolsa de Valores de Xangai, anunciaram uma parceria na qual a CIIS atuará como administradora e distribuidora oficial de market data da B3 na China continental. Com a parceria, a CIIS ficará responsável pelo licenciamento, comercialização e distribuição técnica dos produtos de market data da B3 na China continental.

Os assinantes e usuários da CIIS interessados no market data da B3 deverão entrar em contato pelo e-mail marketing@ciis.com.hk . "Mantemos um bom relacionamento com a Bolsa de Xangai há muitos anos e estamos felizes em firmar esta nova parceria. A Bolsa de Xangai é uma das mais importantes do mundo e a Ásia definitivamente faz parte de nossa estratégia de longo prazo. Acreditamos que o compartilhamento de market data com a CIIS impulsionará a marca B3 na China continental de forma abrangente ", afirmou o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, durante a visita à Xangai para firmar a parceria.