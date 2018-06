Cesta básica de Porto Alegre sobe 1,73% em maio e é quarta mais cara do País

Agência Brasil

A cesta básica de Porto Alegre calculada pelo Dieese registrou alta de 1,73% em maio, passando de R$ 430,29, valor de abril, para R$ 437,73. A capital gaúcha tem a quarta cesta mais cara do País. No ano, o indicador já acumula alta de 2,58%. Em 12 meses, porém, o valor caiu 4,98%.

Dos 13 produtos da cesta, seis ficaram mais caros, com alta puxada pelo tomate (15,52%) e a batata (12,93%). Já sete itens ficaram mais baratos, com destaque para o arroz (-5,06%) e o açúcar (-3,74%). O tomate também liderou a alta no ano, com aumento de 29,64% no quilo.

Em maio, o valor da cesta representou 49,87% do salário mínimo líquido, contra 49,03% em abril de 2018 e 53,44% em maio de 2017. O trabalhador com rendimento de um salário mínimo necessitou, em maio, cumprir uma jornada de 100 horas e 56 minutos para adquirir os bens alimentícios básicos, que foi maior que a de abril, que chegou a 99 horas e 14 minutos.

O preço também subiu para mais 17 capitais, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Dieese. As maiores altas ocorreram em Campo Grande (5,22%), Florianópolis (3,49%), João Pessoa (3,17%) e Fortaleza (3,12%). Houve reduções em Manaus (-0,82%) e Belo Horizonte (-0,39%). A cesta básica mais cara é a do Rio de Janeiro (R$ 446,03), seguida por Florianópolis (R$ 441,62) e São Paulo (R$ 441,16). Já os menores valores estão em Salvador (R$ 327,56) e Recife (R$ 336,36). O departamento aponta que a tendência de queda se inverteu de janeiro a maio, com todas as capitais mostrando aumento acumulado, com variações entre 1,27%, em Recife, e 8,70%, em Campo Grande.