GM inaugura fábrica de montagem de bateria na China

Agência Xinhua

A montadora norte-americana General Motors inaugurou uma fábrica de montagem de bateria em Shanghai, que apoiará a companhia a expandir a produção de veículos elétricos na China. A Fábrica de Montagem de Bateria de Shanghai, operada pela joint-venture SAIC-GM, é a segunda do tipo da General Motors.

"Nós continuaremos expandindo nossa carteira de veículos elétricos na China com soluções diversas, que abrangem diferentes gamas elétricas e estilos de carroceria", disse nesta terça-feira Matt Tsien, presidente da GM China.

A montadora lançou três modelos de nova energia no mercado chinês para suas populares séries de Cadillac, Buick e Baojun.

Tsien lembrou que a GM planejou a entrega de 10 modelos de veículos movidos a nova energia (NEV, na sigla em inglês) na China entre 2016 e 2020, e também duplicar a quantidade desses veículos até 2023, à medida que a China desempenha "um papel essencial" na condução a um futuro de emissão zero.

As montadoras mundiais como Telsa e BMW e as empresas chinesas Geely e BYD brigam por espaço no mercado de veículos de nova energia da China. A Volkswagen disse que lançaria 40 modelos novos de NEV ao mercado chinês até o final de 2025.

A produção e a venda anual de NEVs na China ficam no primeiro lugar do mundo desde 2015. Até o final de 2017, as vendas cumulativas desses veículos excederam 1,8 milhão de unidades, respondendo por mais da metade do total do mundo.

A China prometeu que sua emissão de carbono chegará ao pico até 2030, buscando um cronograma para a eliminação de veículos a gasolina e diesel.