Estaleiro EBR inicia tratativas para retomar atividades

A empresa Estaleiros do Brasil (EBR) informou ontem que está com tratativas avançadas para a retomada das atividades em São José do Norte, no Sul do Estado. Durante reunião com o governador José Ivo Sartori (MDB), no Palácio Piratini, a direção da empresa informou que deverá fabricar módulos para plataformas que serão montadas pela empresa japonesa Modec, que já possui contratos com a Petrobras.

A reunião foi para discutir a necessidade de o Rio Grande do Sul atualizar a legislação tributária, para que se adeque ao novo Regime Aduaneiro de Exportação e Importação de Bens Destinados à Exploração e à Produção de Petróleo e Gás Natural (Repetro). A Secretaria Estadual da Fazenda já trabalha no tema e deverá enviar a proposta para apreciação da Assembleia Legislativa nos próximos dias.

Para o deputado estadual Fábio Branco (MDB), que está participando das articulações e esteve presente na reunião, a aprovação da alteração não deve contar com resistências no Parlamento, já que a medida não implica isenção fiscal. O novo Repetro prevê incremento na receita, com a fixação da alíquota de ICMS em 3% - antes, não havia arrecadação para o Estado.

"Durante o encontro com o governador, a direção da EBR afirmou que a retomada das atividades em São José do Norte significa a criação de 2 mil novas vagas diretas ainda em 2018. Isso seria extremamente positivo para a região, que vive uma grande recessão após o fim da montagem de plataformas no estaleiro da EBR, em São José do Norte, e nas estruturas da QGI e do Estaleiro Rio Grande, em Rio Grande", afirma Branco.

Em fevereiro deste ano, a EBR entregou à Petrobras a plataforma P-74, que foi montada no estaleiro de São José do Norte. A estrutura foi finalizada antes do prazo de entrega, que era abril.