Ouro fecha em leve queda, com alívio comercial no radar dos investidores

O ouro encerrou o pregão desta quarta-feira, 6, em suave queda, à medida que o conflito comercial entre Estados Unidos e aliados dá sinais de arrefecimento.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto fechou em queda de US$ 1,10 (-0,09%), a US$ 1.301,10 por onça-troy.

A percepção majoritária nos mercados nesta quarta-feira é de certo arrefecimento no sentimento dos investidores em relação à questão comercial.

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que fracassaram as negociações para isenção temporária de tarifas de importação com o México, o Canadá e a União Europeia e reimpôs a barreira de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio.

No entanto, durante a manhã circulou o rumor de que Trump vai se encontrar com os líderes do Canadá, Justin Trudeau, e da França, Emmanuel Macron, no final de semana em reunião do G-7, para justamente tratar das negociações comerciais.

À tarde, o conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, confirmou o encontro. "Trump está usando as armas dele, apesar das críticas de nossos aliados do G-7", disse o conselheiro.