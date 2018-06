Petróleo fecha em queda reagindo ao relatório semanal de estoques do DoE

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, 6, à medida que dados dos Estados Unidos mostraram volume estocado de óleo cru maior do que o esperado por analistas, enquanto a produção americana continuou mostrando avanço. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho fechou em queda de 1,21%, a US$ 64,73 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para agosto recuou 0,03%, a US$ 75,36.

De acordo com o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA, os estoques de petróleo no país subiram 2,0722 milhões barris na semana passada, contrariando a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que esperavam queda de 1,9 milhão de barris. Já a produção média diária aumentou de 10,769 milhões de barris para 10,800 milhões de barris, em um novo recorde semanal. Para o gerente de pesquisa da Tradition Energy, Gene McGillian, "isso está aumentando a pressão de venda. Se vemos sinais de que esse tipo de relatório é um padrão, isso definitivamente muda a imagem".

"Há muito mais armazenamento do que pensávamos que haveria", disse o diretor da divisão de futuros da Mizuho Securities USA, Bob Yawger. "O fato de que isso acontece nos dias que antecedem o fim da semana do Memorial Day não é um bom desenvolvimento", afirmou, referindo-se à época do ano em que as pessoas geralmente saem nos EUA à medida que o verão se aproxima no Hemisfério Norte.

Em maio, a Arábia Saudita sinalizou a disposição de afrouxar os limites de produção que ajudaram a reequilibrar o mercado de petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros produtores, incluindo a Rússia, estiveram envolvidos em esforços de dois anos para remover quase 2% da oferta global de petróleo, em uma tentativa de aumentar os preços.