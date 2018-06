Fitch mantém rating B- da CSN em observação para eventual rebaixamento

A Fitch informou que manteve o rating de longo prazo em moeda estrangeira B- da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em observação para eventual rebaixamento. Segundo a agência, a classificação da empresa reflete o estresse em seu perfil financeiro nos últimos anos, diante da elevada alavancagem e de grandes riscos de refinanciamento.

Além disso, os preços fracos do minério de ferro em 2015 e 2016 e a "severa recessão macroeconômica no Brasil" levaram a uma demanda modesta por seus produtos e a altas taxas de juros, que prejudicaram o fluxo de caixa da empresa e levaram a uma "estrutura de capital insustentável".

Ao mesmo tempo, a Fitch diz que uma combinação de um cenário relativamente melhor para o preço do minério de ferro, juros locais melhores e um avanço no setor de aço no Brasil devem melhorar o fluxo operacional de caixa.

A agência acredita, porém, que a CSN deve vender ativos não essenciais para garantir uma desalavancagem eficaz e o refinanciamento de bônus no mercado internacional.