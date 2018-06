Ibovespa registra leve queda em abertura do pregão

Agência Brasil

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) oscilou na abertura do pregão desta qiarta-feira (6), registrando queda de 0,25% às 10h30min, com 76.556 pontos. As ações preferenciais da Petrobras, que dão direito a pagamento de lucros e dividendos, também registravam queda na abertura do pregão de 0,84%.

Os papeis da Petrobras seguiram a tendência de queda, quando fecharam ontem com 5,3% nas ações preferenciais em meio às discussões sobre eventuais mudanças na política de preços da companhia.

O dólar comercial teve alta nesta terça-feira (5) e fechou o pregão vendido a R$ 3,81, com alta de 1,78%. Foi o maior valor registrado em 27 meses, quando a moeda alcançou o valor de R$ 3,88, em março de 2016.