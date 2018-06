Preço médio da gasolina cai 1,35% nesta quarta-feira e diesel segue em R$ 2,0316

Com o reajuste, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias é de R$ 1,9706 CLAITON DORNELLES /JC

A Petrobras anuncia que, com o reajuste em vigor nesta quarta-feira (6) o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias é de R$ 1,9706, com queda de 1,35% em relação à média anterior de R$ 1,9976.