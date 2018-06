Em acordo com a Starbucks, Nestlé deve recuperar investimento em 5 anos

A Nestlé deve recuperar os custos de seu investimento na Starbucks em cinco anos, segundo analistas da Bernstein. A corretora diz que a parceria mostra que a Nestlé está se concentrando no café como uma categoria chave de crescimento e que o acordo se compara com as médias de longo prazo dos principais negócios globais de alimentos, apesar do histórico de fusões e aquisições da empresa suíça.

"O negócio da Starbucks deve fortalecer a posição de mercado da Nestlé nos Estados Unidos, o maior mercado global de café, onde a empresa está pouco representada atualmente", disse Bernstein. A Nestlé fechou um acordo para vender produtos da Starbucks em escala global. Por um adiantamento de US$ 7,15 bilhões, a companhia suíça terá direitos perpétuos sobre produtos da cadeia norte-americana consumidos fora de suas cafeterias. Estima-se um potencial de faturamento de US$ 2 bilhões por ano.