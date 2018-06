Bolsas da Ásia sobem com ações de tecnologia, mas tensões comerciais persistem

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira (6), impulsionadas por ações de tecnologia, embora persistam temores em relação à perspectiva do comércio global.

Em Tóquio, o Nikkei subiu 0,38% hoje, a 22.625,73 pontos, em sua terceira sessão positiva, graças em parte ao bom desempenho de empresas de tecnologia, que foram beneficiadas por uma nova máxima histórica de fechamento do Nasdaq ontem em Nova Iorque.

O setor de tecnologia também foi destaque em Hong Kong, onde o Hang Seng avançou 0,53%, a 31.259,10 pontos, seu maior nível em três semanas, e em Taiwan, com valorização de 0,92% do Taiex, a 11.201,83 pontos, maior patamar em quatro meses. Na Coreia do Sul, onde a Samsung é a principal blue chip, não houve negócios nesta quarta devido a um feriado nacional.

Já na China continental, os ganhos foram marginais e vieram apenas no fim do pregão. O Xangai Composto teve ligeira alta de 0,03%, a 3.115,18 pontos, e o Shenzhen Composto, formado em boa parte por empresas menores, subiu 0,08%, a 1.779,15 pontos. Hoje, o banco central chinês (PBoC) fez uma injeção de liquidez equivalente a mais de US$ 72 bilhões por meio de sua linha de crédito de médio prazo.

Apesar do sentimento positivo na Ásia, tensões comerciais envolvendo os EUA continuam no foco. Segundo o The Wall Street Journal, a China estaria disposta a comprar quase US$ 70 bilhões em produtos americanos dos setores agrícola e de energia se Washington desistir de impor tarifas a bens chineses.

Os EUA também estão engajados em discussões comerciais com Canadá e México. Ontem, o diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que o presidente americano, Donald Trump, está considerando negociar separadamente com os dois países vizinhos. Não ficou claro, porém, se a eventual iniciativa significaria o fim do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, pela sigla em inglês).

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou de perdas de ontem, sustentada por ações de grandes mineradoras e de petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, a 6.025,10 pontos. Dados oficiais mostraram no fim da noite de ontem que o Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 3,1% na comparação anual do primeiro trimestre, superando a expectativa de analistas, que previam acréscimo de 2,9%.