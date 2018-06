Ouro fecha em alta reagindo a tensões comerciais

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta terça-feira (5) pela primeira vez em três sessões, à medida que as tensões comerciais ajudaram o metal precioso a recuperar terreno. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto avançou 0,38%, a US$ 1.302,20 por onça-troy.

O ouro provavelmente apresentará avanços em relação aos níveis atuais, de acordo com o consultor independente de commodities da INTL FCStone Edward Meir. "Não achamos que a recuperação do dólar continuará tão agressivamente em junho", disse.

Para ele, "tendo em vista o fato de que, para todos os efeitos práticos, o aumento dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em junho já está precificado, suspeitamos que o dólar poderia ter poucos ganhos assim que a decisão do Fed sair do caminho". A reunião de política monetária do banco central dos Estados Unidos será em 13 de junho.

Os preços do metal precioso também foram favorecidos pelos últimos desenvolvimentos comerciais e geopolíticos. "As preocupações com o caminho das políticas protecionistas que os EUA estão adotando poderiam ressurgir enquanto o G-7 se prepara para se reunir no Canadá esta semana", disse o analista Richard Perry, da Hantec. "Isso está levando a um grau de consolidação dos mercados de câmbio e de commodities."

Nesta terça-feira, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, pode retirar os EUA do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). Ele afirmou, ainda, que o presidente pode privilegiar negociações de acordos bilaterais com o Canadá e o México. Fonte: Dow Jones Newswires.