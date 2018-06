China concede permissão para primeira ferrovia privada de alta velocidade

A Província de Zhejiang, no leste da China, concedeu a permissão para o primeiro projeto privado de ferrovia de alta velocidade, disse o órgão de planejamento econômico provincial nesta terça-feira (5).

Com 226,56 km e velocidade máxima de 350 km/h, a rota ligará as cidades de Shaoxing e Taizhou.

Será financiada pelo capital privado da Fosun Group, a estatal China Railway e Zhejiang Communications Investment Group, assim como o governo local.

O investimento será de 44,9 bilhões de yuans (US$ 7,01 bilhões), com o capital privado do Fosun Group respondendo por 51% das ações.

O Fosun Group assinou o acordo com o governo de Zhejiang em setembro. A ferrovia ficará pronta em 2021 e funcionará por 30 anos.