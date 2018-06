A B2W Digital, detentora das marcas Americanas.com, Submarino e Shoptime, está acelerando o relacionamento com os usuários em seus dispositivos móveis.

Foram 2,5 milhões de downloads nos aplicativos de suas marcas no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 121% em comparação ao mesmo período de 2017. Isso significa 21 milhões de downloads desde os lançamentos de seus apps. Entre janeiro e março deste ano, o tráfego por dispositivos móveis representou 65,3% do total de visitas aos sites da companhia.

Até o fim do ano, a B2W Digital ampliará seu sistema Click and Collect, dobrando sua presença para 800 lojas distribuídas por todos os estados do Brasil. O sistema permite que o cliente adquira seu produto em uma das marcas da companhia e o retire em uma unidade física da Lojas Americanas. A expansão do é resultado da criação da Let’s, plataforma de gestão compartilhada dos ativos de logística e distribuição da Lojas Americanas e da B2W, lançada em março deste ano.