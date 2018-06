Banheiros ocidentais x banheiros orientais

Pequim

Uma das coisas mais curiosas da China não é nenhum lugar histórico. É um espaço bastante íntimo, inclusive: o banheiro. Caso esteja pensando em conhecer a China, um alerta precisa ser feito. Você nem sempre encontrará banheiros com vaso sanitário, especialmente nas ruas. Em muitos lugares há apenas latrinas (um simples buraco sobre o qual terá que ficar agachado). Em alguns banheiros há barras laterais pra se segurar. Em outros, nem isso.

Caso seja necessário “fazer o número dois”, você pode ter dificuldade, mas com certeza será uma experiência antropológica. E poderá render boas risadas, e não apenas pela ausência do vaso. Os chineses são culturalmente desinibidos, digamos assim, na hora de fazer suas necessidades. Nem sempre fecham a porta, e em alguns banheiros nem mesmo há portas para fechar... Sim, são simplesmente latrinas ao lado de latrinas, onde os chineses executam o que precisa ser feito ao lado de quem quer que seja.

Neste final de semana, ao entrar em um banheiro público, dei um salto para trás quando me deparei com um chinês agachado, evacuando e ouvido música em seu celular, tranquilamente. Pedi desculpas e rapidamente saí do banheiro. Mas me dei conta de que: 1) não havia nada em volta das três latrinas do pequeno banheiro, por isso não havia porta para ser fechada, 2) apenas eu tomei um susto, o chinês seguiu fazendo suas necessidades sem nenhum problema com a minha presença ali e, 3) eu precisa voltar (para o número 1, ressalto), porque estava muito apertado.

Encontrei na porta outra jornalista do grupo, e lhe disse que não havia consegui usar o banheiro e a razão. Ela riu (muito) da minha cara e entrou no banheiro feminino. Voltou com a mesma cara de espanto que eu... Um senhora ali também evacuava alegremente enquanto olhava seu celular e ainda tentava conversar com ela em meio ao “trabalho” que estava sendo feito.