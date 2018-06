Deputados mexem no Irga e derrubam veto do IPE-Prev

Na mesma sessão que rejeitou a realização do plebiscito sobre as privatizações, ontem, os deputados estaduais aprovaram mudanças no quadro de pessoal do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e derrubaram parte do veto parcial ao projeto que criou o Instituto de Previdência do Estado (IPE-Prev).

A matéria sobre o quadro de pessoal do Irga, aprovado por unanimidade, altera os dispositivos referentes à progressão dos servidores da autarquia, visando sanar inconstitucionalidade verificada pela Procuradoria-Geral do Estado.

Quanto ao veto, os parlamentares dividiram a votação em duas partes: mantiveram o excerto que vetava a composição dos membros do conselho deliberativo do IPE-Prev; e derrubaram a parte que vetava o repasse de recursos aos poderes Judiciário e Legislativo para que paguem, eles próprios, os pensionistas segurados pelo IPE.