Deputados rejeitam plebiscito para venda de estatais

Líder do Governo, Gabriel Souza, defendendo proposta do plebiscito Guerreiro/Agência ALRS/JC

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul rejeitou o prazo mínimo de 90 dias para autorização de plebiscito para venda de estatais como a CEEE, CRM e Sulgás. O resultado de 29 votos a 23, obtido na noite desta terça-feira (5), foi considerado uma derrota para o governador José Ivo Sartori.

Com a rejeição do texto, o Piratini não há tempo hábil para realizar a consulta popular em outubro, junto com as eleições. Ao anunciar o resultado final, manifestantes gritaram “fora Sartori.”

O parlamentar Gabriel Souza (MDB) comentou sobre o PDT, que foi quem incluiu a emenda constitucional que determinou a necessidade de consulta plebiscitária para alienar algumas estatais e que, agora, é contra a realização do plebiscito. "Onde estão os defensores dessa emenda constitucional?", questionou, incitando os parlamentares contrários a se manifestarem na tribuna.